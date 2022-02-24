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"Никто не думал, что мы едем убивать": під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади РФ

"Никто не думал, что мы едем убивать": під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади РФ

Київ • УНН

 • 316923 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Російські окупанти, наткнувшись на тотальний спротив українських захисників, здаються в полон.
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на Facebook, передає УНН.

Цитата

"Російські окупанти, наткнувшись на тотальний спротив українських захисників, здаються в полон. Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади", - написав Залужний.

Додамо

Він також додав фото старшини Буйнічева Костянтина Сергійовича. 74 мотострілкова бригада, Кемеровська обл. Навчання були в Єльні, вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що повертатимуться додому. «Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию», - наводяться у пості слова російського військового.

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