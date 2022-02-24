"Никто не думал, что мы едем убивать" : под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады РФ

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"Российские оккупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен. Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады", - написал Залужный.

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Он также добавил фото старшины Буйничева Константина Сергеевича. 74 Мотострелковая бригада, Кемеровская обл. Учения были в Ельни, вчера узнали о наступлении на Украину, думали, что будут возвращаться домой. "Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", - приводятся в посте слова русского военного.