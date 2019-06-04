Украина от сдачи в аренду госимущества в этом году получила 676 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В бюджет Украины в мае от сдачи в аренду государственного имущества поступило 136 млн грн, с начала года - 676 миллионов гривен. Об этом сообщил в Facebook и.о. председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров, передает УНН.
"136 миллионов гривен поступлений в бюджет за аренду государственного имущества в мае. С начала года Фонд обеспечил поступлений от аренды на 676 миллионов гривен, а это 56 процентов от плана на 2019 год", - сообщил Трубаров.
По его словам, по состоянию на весну, действующих договоров аренды государственного имущества, заключенных Фондом и региональными отделениями, более 17 тысяч.
Напомним, на начало апреля малая приватизация принесла Украине уже 450 млн грн.