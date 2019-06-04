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Україна від здачі в оренду держмайна цього року отримала 676 млн грн

Україна від здачі в оренду держмайна цього року отримала 676 млн грн

Київ • УНН

 • 7447 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. До бюджету України у травні від здачі в оренду державного майна надійшло 136 млн грн, з початку року - 676 мільйонів гривень. Про це повідомив у Facebook в.о. голови Фонду державного майна Віталій Трубаров, передає УНН.

"136 мільйонів гривень надходжень до бюджету за оренду державного майна в травні. З початку року Фонд забезпечив надходжень від оренди на 676 мільйонів гривень, а це 56 відсотків від плану на 2019 рік", - повідомив Трубаров.

З його слів, станом на весну, діючих договорів оренди державного майна, укладених Фондом та регіональними відділеннями, понад 17 тисяч.

Нагадаємо, на початок квітня мала приватизація принесла Україні вже 450 млн грн.

Українські Національні Новини

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