Україна від здачі в оренду держмайна цього року отримала 676 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. До бюджету України у травні від здачі в оренду державного майна надійшло 136 млн грн, з початку року - 676 мільйонів гривень. Про це повідомив у Facebook в.о. голови Фонду державного майна Віталій Трубаров, передає УНН.
"136 мільйонів гривень надходжень до бюджету за оренду державного майна в травні. З початку року Фонд забезпечив надходжень від оренди на 676 мільйонів гривень, а це 56 відсотків від плану на 2019 рік", - повідомив Трубаров.
З його слів, станом на весну, діючих договорів оренди державного майна, укладених Фондом та регіональними відділеннями, понад 17 тисяч.
Нагадаємо, на початок квітня мала приватизація принесла Україні вже 450 млн грн.