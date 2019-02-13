Украина завоевала первую медаль на ЕЮОФ в Боснии и Герцеговине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Биатлонист Степан Кинаш получил первую награду для Украины на ХIV зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в городе Сараево и Восточное Сараево (Босния и Герцеговина), информирует УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
В индивидуальной гонке на 12,5 км украинец на 4-х огневых рубежах допустил только один промах, показал хорошую скорость на дистанции и стал обладателем бронзовой медали престижного форума.
Стоит отметить, что украинские спортсмены представлены 22 спортсменами в 5-ти видах спорта: горнолыжном спорте (4), биатлоне (8), лыжных гонках (4), фигурном катании (2) и шорт-треке (4).
Также добавим, в рамках Европейского юношеского олимпийского фестиваля соревнуются более 900 юных спортсменов в возрасте от 13 до 17 лет из 46 стран Старого Света, которые определяют сильнейших в 8-ми видах спорта.