Україна виборола першу медаль на ЄЮОФ в Боснії та Герцеговини

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Біатлоніст Степан Кінаш здобув першу нагороду для України на ХIV зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що триває в місті Сараєво та Східному Сараєво (Боснія і Герцеговина), інформує УНН з посиланням на прес-службу НОК України.

В індивідуальній гонці на 12,5 км українець на 4-х вогневих рубежах припустився лише одного промаху, продемонстрував гарну швидкість на дистанції і став володарем бронзової медалі престижного форуму.

Варто зазначити, що українські спортсмени представлені 22 спортсменами у 5-ти видах спорту: гірськолижному спорті (4), біатлоні (8), лижних гонках (4), фігурному катанні (2) та шорт-треку (4).

Також додамо, в рамках Європейського юнацького олімпійського фестивалю змагаються понад 900 юних спортсменів віком від 13 до 17 років з 46 країн Старого Світу, які визначають найсильніших у 8-ми видах спорту.

Українські Національні Новини

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