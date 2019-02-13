Україна виборола першу медаль на ЄЮОФ в Боснії та Герцеговини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Біатлоніст Степан Кінаш здобув першу нагороду для України на ХIV зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що триває в місті Сараєво та Східному Сараєво (Боснія і Герцеговина), інформує УНН з посиланням на прес-службу НОК України.
В індивідуальній гонці на 12,5 км українець на 4-х вогневих рубежах припустився лише одного промаху, продемонстрував гарну швидкість на дистанції і став володарем бронзової медалі престижного форуму.
Варто зазначити, що українські спортсмени представлені 22 спортсменами у 5-ти видах спорту: гірськолижному спорті (4), біатлоні (8), лижних гонках (4), фігурному катанні (2) та шорт-треку (4).
Також додамо, в рамках Європейського юнацького олімпійського фестивалю змагаються понад 900 юних спортсменів віком від 13 до 17 років з 46 країн Старого Світу, які визначають найсильніших у 8-ми видах спорту.