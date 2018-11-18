Украина завоевала первое "золото" в истории чемпионатов мира по ММА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. С 11 по 17 ноября в Королевстве Бахрейн прошел объединенный чемпионат мира по смешанным единоборствам ММА, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию смешанных единоборств ММА Украины.
Сборная Украины по результатам чемпионата вошла в тройку сильнейших команд мира, завоевав шесть наград среди которых историческая, первая золотая награда Дарьи Самчик в категории 52 кг.
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Вашему вниманию другие призеры из Украины:
Оксана Пашкова (Харьковская обл.) - серебряная медаль чемпионата в весе 47,6 кг
Роман Сыркин (Запорожская обл.) - "серебро" в весе 52,2 кг
Екатерина Добрознай (г.. Киев) - бронзовая награда (до 65,8 кг)
Владислав Дубков (Харьковская обл.) - "бронза" (до 61,2 кг)
Баграт Адамия (Харьковская обл.) - бронзовая медаль (до 120,2 кг).
Заметим, что в соревнованиях приняли участие сборные команды 54 стран мира.