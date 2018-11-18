Украина завоевала первое "золото" в истории чемпионатов мира по ММА

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106260 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112758 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150111 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144688 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136560 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128276 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171281 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118093 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141651 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Украина завоевала первое "золото" в истории чемпионатов мира по ММА

Украина завоевала первое "золото" в истории чемпионатов мира по ММА

Киев  •  УНН

 • 10333 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. С 11 по 17 ноября в Королевстве Бахрейн прошел объединенный чемпионат мира по смешанным единоборствам ММА, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию смешанных единоборств ММА Украины.

Сборная Украины по результатам чемпионата вошла в тройку сильнейших команд мира, завоевав шесть наград среди которых историческая, первая золотая награда Дарьи Самчик в категории 52 кг.

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Вашему вниманию другие призеры из Украины:

Оксана Пашкова (Харьковская обл.) - серебряная медаль чемпионата в весе 47,6 кг
Роман Сыркин (Запорожская обл.) - "серебро" в весе 52,2 кг
Екатерина Добрознай (г.. Киев) - бронзовая награда (до 65,8 кг)
Владислав Дубков (Харьковская обл.) - "бронза" (до 61,2 кг)
Баграт Адамия (Харьковская обл.) - бронзовая медаль (до 120,2 кг).

Заметим, что в соревнованиях приняли участие сборные команды 54 стран мира.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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