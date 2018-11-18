Україна виборола перше "золото" в історії чемпіонатів світу з ММА

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. З 11 по 17 листопада у Королівстві Бахрейн пройшов об'єднаний чемпіонат Світу зі змішаних єдиноборств ММА, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію змішаних єдиноборств ММА України.

Збірна України за результатами чемпіонату увійшла до трійки найсильніших команд світу, завоювавши шість нагород серед яких історична, перша золота нагорода Дар’ї Самчик у категорії 52 кг.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Флойд Мейвезер проведе дебютний бій у ММА 31 грудня в Японії

До вашої уваги інші призери з України:

Оксана Пашкова (Харківська обл.) — срібна медаль чемпіонату у вазі 47,6 кг
Роман Сиркін (Запорізька обл.) — “срібло” у вазі 52,2 кг
Катерина Добрознай (м. Київ) — бронзова нагорода (до 65,8 кг)
Владислав Дубков (Харківська обл.) — “бронза” (до 61,2 кг)
Баграт Адамія (Харківська обл.) — бронзова медаль (до 120,2 кг).

Зауважимо, що у змаганнях взяли участь збірні команди 54 країн світу.

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