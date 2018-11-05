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Флойд Мейвезер проведе дебютний бій у ММА 31 грудня в Японії

Флойд Мейвезер проведе дебютний бій у ММА 31 грудня в Японії

Київ • УНН

 • 16866 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Американський боксер Флойд Мейвезер проведе бій за правилами змішаних єдиноборств (ММА) 31 грудня в Токіо в рамках організації Rizin. Про це було оголошено на спеціальній прес-конференції Rizin, повідомляє УНН з посиланням також на Instagram спортсмена.

Його суперником стане 20-річний японський кікбоксер Тенсін Нацукава.

41-річний Мейвезер має на своєму рахунку 50 перемог в 50 поєдинках, що до недавнього часу було рекордом. Він ставав чемпіоном в п’яти вагових категоріях. В останньому боксерському поєдинку 26 серпня 2017 року американець переміг технічним нокаутом ірландця Конора Макгрегора. Майбутній поєдинок стане для Мейвезера дебютним в змішаних єдиноборствах.

Нацукава провів в ММА 4 поєдинки, здобувши в усіх перемоги.

Останнім часом ходило безліч чуток про можливий поєдинок Мейвезера з володарем пояса Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі росіянином Хабібом Нурмагомедовим. Мейвезер і Нурмагомедов обмінялися  репліками в соціальних мережах щодо можливості проведення очного двобою. За словами американця, він готовий провести бій з росіянином тільки за правилами боксу. У відповідь на це голова UFC Дейна Уайт зазначив, що у Нурмагомедова контракт з UFC, який він зобов’язаний виконати, і якщо поєдинок з Мейвезером відбудеться, то тільки за правилами змішаних єдиноборств.

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December 31st 2018 #Tokyo

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

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