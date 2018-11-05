Флойд Мейвезер проведет дебютный бой в ММА 31 декабря в Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Американский боксер Флойд Мейвезер проведет бой по правилам смешанных единоборств (ММА) 31 декабря в Токио в рамках организации Rizin. Об этом было объявлено на специальной пресс-конференции Rizin, сообщает УНН со ссылкой также на Instagram спортсмена.
Его соперником станет 20-летний японский кикбоксер Тенсин Нацукава.
41-летний Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед в 50 поединках, что до недавнего времени было рекордом. Он становился чемпионом в пяти весовых категориях. В последнем боксерском поединке 26 августа 2017 года американец победил техническим нокаутом ирландца Конора Макгрегора. Предстоящий поединок станет для Мэйуэзера дебютным в смешанных единоборствах.
Нацукава провел в ММА 4 поединка, одержав во всех победы.
В последнее время ходило множество слухов о возможном поединке Мэйуэзера с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Мэйуэзер и Нурмагомедов обменялись репликами в социальных сетях относительно возможности проведения очного поединка. По словам американца, он готов провести бой с россиянином только по правилам бокса. В ответ на это глава UFC Дэйна Уайт отметил, что у Нурмагомедова контракт с UFC, который он обязан выполнить, и если поединок с Мэйуэзером состоится, то только по правилам смешанных единоборств.