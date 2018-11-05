Флойд Мейвезер проведет дебютный бой в ММА 31 декабря в Японии

Его соперником станет 20-летний японский кикбоксер Тенсин Нацукава.

41-летний Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед в 50 поединках, что до недавнего времени было рекордом. Он становился чемпионом в пяти весовых категориях. В последнем боксерском поединке 26 августа 2017 года американец победил техническим нокаутом ирландца Конора Макгрегора. Предстоящий поединок станет для Мэйуэзера дебютным в смешанных единоборствах.

Нацукава провел в ММА 4 поединка, одержав во всех победы.

В последнее время ходило множество слухов о возможном поединке Мэйуэзера с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Мэйуэзер и Нурмагомедов обменялись репликами в социальных сетях относительно возможности проведения очного поединка. По словам американца, он готов провести бой с россиянином только по правилам бокса. В ответ на это глава UFC Дэйна Уайт отметил, что у Нурмагомедова контракт с UFC, который он обязан выполнить, и если поединок с Мэйуэзером состоится, то только по правилам смешанных единоборств.