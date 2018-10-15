Нурмагомедов відмовився проводити бій з Мейвезером в Лас-Вегасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов відмовився від пропозиції американського боксера Флойда Мейвезера провести очний поєдинок в Лас-Вегасі. Про це Нурмагомедов написав в Instagram, інформує УНН.
Раніше Мейвезер відповів згодою на пропозицію Нурмагомедова провести поєдинок, запропонувавши в якості місця Лас-Вегас.
“Не Вегас, вони не хочуть віддавати мої гроші”, — написав 30-річний росіянин.
Атлетична комісія штату Невада (в цьому штаті знаходиться Лас-Вегас) утримала гонорар Нурмагомедова в розмірі 2 млн доларів до закінчення розслідування масової бійки після поєдинку проти ірландця Конора Макгрегора 7 жовтня.
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