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Нурмагомедов отказался проводить бой с Мейвезером в Лас-Вегасе

Нурмагомедов отказался проводить бой с Мейвезером в Лас-Вегасе

Киев  •  УНН

 • 12934 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от предложения американского боксера Флойда Мэйуэзера провести очный поединок в Лас-Вегасе. Об этом Нурмагомедов написал в Instagram, сообщает УНН.

Ранее Мэйуэзер ответил согласием на предложение Нурмагомедова провести поединок, предложив в качестве места Лас-Вегас.

“Не Вегас, они не хотят отдавать мои деньги”, — написал 30-летний россиянин.

Атлетическая комиссия штата Невада (в этом штате находится Лас-Вегас) удержала гонорар Нурмагомедова в размере 2 млн долларов до окончания расследования массовой драки после поединка против ирландца Конора Макгрегора 7 октября.

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@floydmayweather But no Vegas, they will not pay my money.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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