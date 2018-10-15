Нурмагомедов отказался проводить бой с Мейвезером в Лас-Вегасе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от предложения американского боксера Флойда Мэйуэзера провести очный поединок в Лас-Вегасе. Об этом Нурмагомедов написал в Instagram, сообщает УНН.
Ранее Мэйуэзер ответил согласием на предложение Нурмагомедова провести поединок, предложив в качестве места Лас-Вегас.
“Не Вегас, они не хотят отдавать мои деньги”, — написал 30-летний россиянин.
Атлетическая комиссия штата Невада (в этом штате находится Лас-Вегас) удержала гонорар Нурмагомедова в размере 2 млн долларов до окончания расследования массовой драки после поединка против ирландца Конора Макгрегора 7 октября.
Посмотреть эту публикацию в Instagram