Нурмагомедов отказался проводить бой с Мейвезером в Лас-Вегасе

Ранее Мэйуэзер ответил согласием на предложение Нурмагомедова провести поединок, предложив в качестве места Лас-Вегас.

“Не Вегас, они не хотят отдавать мои деньги”, — написал 30-летний россиянин.

Атлетическая комиссия штата Невада (в этом штате находится Лас-Вегас) удержала гонорар Нурмагомедова в размере 2 млн долларов до окончания расследования массовой драки после поединка против ирландца Конора Макгрегора 7 октября.