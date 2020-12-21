Украина в рейтинге по свободе человека поднялась на четыре ступени
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украина поднялась в рейтинге "Индекс свободы человека" (Human Freedom Index 2020) на 4 ступени. Теперь она занимает 110-е место из 162. Об этом УНН сообщает со ссылкой на американскую неполитическую исследовательскую организацию Института Катона (Cato Institute).
Украина в рейтинге расположилась на 110-й строчке с индексом 6,45. В первой тройке - Новая Зеландия (8,87), Швейцария (8,82) и Гонконг (8,74).
Наихудшая ситуация с правами человека в Венесуэле (160), Судане (161) и Сирии (162).
Так, сам индекс основывается на 12 показателях, среди которых - верховенство права, безопасность и защищенность, свобода передвижения, свобода вероисповедания, правовая система и правовая собственность, доступ к устойчивости валюты.
Напомним, Украина оказалась на 107-м месте из 132 в рейтинге самых дорогих для проживания стран мира.