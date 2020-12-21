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Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
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Украина в рейтинге по свободе человека поднялась на четыре ступени

Киев • УНН

 • 16545 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украина поднялась в рейтинге "Индекс свободы человека" (Human Freedom Index 2020) на 4 ступени. Теперь она занимает 110-е место из 162. Об этом УНН сообщает со ссылкой на американскую неполитическую исследовательскую организацию Института Катона (Cato Institute).

Украина в рейтинге по свободе человека поднялась на четыре ступени

Украина в рейтинге расположилась на 110-й строчке с индексом 6,45. В первой тройке - Новая Зеландия (8,87), Швейцария (8,82) и Гонконг (8,74).

Наихудшая ситуация с правами человека в Венесуэле (160), Судане (161) и Сирии (162).

Так, сам индекс основывается на 12 показателях, среди которых - верховенство права, безопасность и защищенность, свобода передвижения, свобода вероисповедания, правовая система и правовая собственность, доступ к устойчивости валюты.

Напомним, Украина оказалась на 107-м месте из 132 в рейтинге самых дорогих для проживания стран мира.

Украинские Национальные Новости

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