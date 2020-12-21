Україна в рейтингу щодо свободи людини піднялася на чотири сходинки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Україна піднялась у рейтингу "Індекс свободи людини" (Human Freedom Index 2020) на 4 сходинки. Тепер вона займає 110-е місце зі 162. Про це УНН повідомляє з посиланням на американську неполітичну дослідницьку організацію Інституту Катона (Cato Institute).
Тепер, Україна у рейтингу розташувалася на 110-й сходинці з індексом 6,45. У першій трійці – Нова Зеландія (8,87), Швейцарія (8,82) та Гонконг (8,74).
Найгірша ситуація з правами людини в Венесуелі (160), Судані (161) та Сирії (162).
Так, сам індекс ґрунтується на 12 показниках, серед яких - верховенство права, безпека та захищеність, свобода пересування, свобода віросповідання, правова система та правова власність, доступ до стійкості валюти.
Нагадаємо, Україна опинилася на 107 місці зі 132 у рейтингу найдорожчих для проживання країн світу.