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Украина в ОБСЕ заявила о навязывании Кремлем тоталитарной идеологии в Донбассе

Украина в ОБСЕ заявила о навязывании Кремлем тоталитарной идеологии в Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Российские наемники навязывают тоталитарную идеологию, праздники, учебники и понимание исторических событий на оккупированных частях Украины. С таким заявлением выступил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает корреспондент УНН.

"Россия продолжает ползучую аннексию оккупированных территорий Украины. Российские наемники навязывают российскую тоталитарную идеологию, праздники, учебники и понимание исторических событий на оккупированных частях Украины, подрывая перспективы реинтеграции населения, вынужденного жить под российской оккупацией", - заявил Прокопчук.

Он также выразил благодарность Словацкому председательству в ОБСЕ за готовность возобновить неформальные консультации по повышению прозрачности на российско-украинской границе.

"Подчеркиваем, что вопрос границы остается критически важным для достижения устойчивого и всеобъемлющего перемирия на Донбассе", - подчеркнул дипломат.

Напомним, во время заседания постоянного совета ОБСЕ Прокопчук заявил, что за последние два месяца боевики убили 19 украинских военных.

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