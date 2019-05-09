Україна в ОБСЄ заявила про нав’язування Кремлем тоталітарної ідеології на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Російські найманці нав’язують тоталітарну ідеологію, свята, підручники та розуміння історичних подій на окупованих частинах України. З такою заявою виступив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні, передає кореспондент УНН.
"Росія продовжує повзучу анексію окупованих територій України. Російські найманці нав’язують російську тоталітарну ідеологію, свята, підручники та розуміння історичних подій на окупованих частинах України, підриваючи перспективи реінтеграції населення, вимушеного жити під російською окупацією", - заявив Прокопчук.
Він також висловив вдячність Словацькому головуванню в ОБСЄ за готовність відновити неформальні консультації щодо підвищення прозорості на українсько-російському кордоні.
"Наголошуємо, що питання кордону залишається критично важливим для досягнення сталого і всеохоплюючого перемир’я на Донбасі", - підкреслив дипломат.
Нагадаємо, під час засідання постійної ради ОБСЄ Прокопчук заявив, що за останні два місяці бойовики вбили 19 українських військових.