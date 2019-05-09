За останні два місяці бойовики вбили 19 українських військових - дипломат
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. За останні два місяці бойовики вбили 19 українських військових, поранили - близько сотні. Про це Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук повідомив у Twitter, передає УНН.
"За останні 2 місяці було вбито 19 і поранено 92 українських військових", - написав Прокопчук.
Він додав, що зірвавши переговори в рамках ТКГ щодо нового т.зв. "пасхального перемир’я", Росія продовжила порушувати режим припинення вогню на Донбасі, включно із забороненої Мінськими угодами зброї.
Як повідомляв УНН, конференція ТКГ і групи з безпеки, на якій обговорювали ініціативу пасхального перемир‘я завершилась безрезультатно.