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За останні два місяці бойовики вбили 19 українських військових - дипломат

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. За останні два місяці бойовики вбили 19 українських військових, поранили - близько сотні. Про це Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук повідомив у Twitter, передає УНН.

"За останні 2 місяці було вбито 19 і поранено 92 українських військових", - написав Прокопчук.

Він додав, що зірвавши переговори в рамках ТКГ щодо нового т.зв. "пасхального перемир’я", Росія продовжила порушувати режим припинення вогню на Донбасі, включно із забороненої Мінськими угодами зброї.

Як повідомляв УНН, конференція ТКГ і групи з безпеки, на якій обговорювали ініціативу пасхального перемир‘я завершилась безрезультатно.

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