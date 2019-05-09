За последние два месяца боевики убили 19 украинских военных - дипломат

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 101163 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 105479 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 108266 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 109491 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 135391 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114033 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139386 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144875 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130289 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130337 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
За последние два месяца боевики убили 19 украинских военных - дипломат

За последние два месяца боевики убили 19 украинских военных - дипломат

Киев  •  УНН

 • 11220 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. За последние два месяца боевики убили 19 украинских военных, ранили - около сотни. Об этом Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук сообщил в Twitter, передает УНН.

"За последние 2 месяца были убиты 19 и ранены 92 украинских военных", - написал Прокопчук.

Он добавил, что сорвав переговоры в рамках ТКГ по новому т.н. "Пасхальномму перемирию", Россия продолжила нарушать режим прекращения огня на Донбассе, включая запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Как сообщал УНН, конференция ТКГ и группы по безопасности, на которой обсуждали инициативу пасхального перемирия завершилась безрезультатно.

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