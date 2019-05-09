За последние два месяца боевики убили 19 украинских военных - дипломат
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. За последние два месяца боевики убили 19 украинских военных, ранили - около сотни. Об этом Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук сообщил в Twitter, передает УНН.
"За последние 2 месяца были убиты 19 и ранены 92 украинских военных", - написал Прокопчук.
Он добавил, что сорвав переговоры в рамках ТКГ по новому т.н. "Пасхальномму перемирию", Россия продолжила нарушать режим прекращения огня на Донбассе, включая запрещенное Минскими соглашениями оружие.
Как сообщал УНН, конференция ТКГ и группы по безопасности, на которой обсуждали инициативу пасхального перемирия завершилась безрезультатно.