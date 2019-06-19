Украина в Минске напомнила об опасности "паспортизации" жителей ОРДЛО

КИЕВ. 19 июня. УНН. Украинская сторона во время встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась сегодня в Минске, подчеркнула недопустимость выдачи паспортов России жителям ОРДЛО, что ставит под угрозу дальнейший процесс мирного урегулирования в регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление в Facebook пресс-секретаря Кучмы Дарки Олифер.