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Украина в Минске напомнила об опасности "паспортизации" жителей ОРДЛО

Киев • УНН

 • 8811 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Украинская сторона во время встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась сегодня в Минске, подчеркнула недопустимость выдачи паспортов России жителям ОРДЛО, что ставит под угрозу дальнейший процесс мирного урегулирования в регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление в Facebook пресс-секретаря Кучмы Дарки Олифер.

Украина в Минске напомнила об опасности "паспортизации" жителей ОРДЛО

“Отдельно украинская сторона подчеркнула недопустимость выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО. Такие действия блокируют Минский процесс и ставят под угрозу дальнейший процесс мирного урегулирования”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по итогам сегодняшней работы Трехсторонней контактной группы в Минске сфере безопасности подгруппе было поручено проработать подготовку к так называемому “хлебного перемирия”.

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