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Україна в Мінську нагадала про небезпеку "паспортизації" мешканців ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Українська сторона під час зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яка відбулась сьогодні в Мінську, наголосила на неприпустимості видачі паспортів Росії мешканцям ОРДЛО, що ставить під загрозу подальший процес мирного врегулювання в регіоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву у Facebook прес-секретаря Кучми Дарки Оліфер.

Україна в Мінську нагадала про небезпеку "паспортизації" мешканців ОРДЛО

“Окремо українська сторона наголосила на неприпустимості видачі паспортів РФ мешканцям ОРДЛО. Такі дії блокують Мінський процес і ставлять під загрозу подальший процес мирного врегулювання”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, за підсумками сьогоднішньої роботи Тристоронньої контактної групи у Мінську безпековій підгрупі було доручено опрацювати підготовку до так званого “хлібного перемир’я”.

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