Україна в Мінську нагадала про небезпеку "паспортизації" мешканців ОРДЛО

КИЇВ. 19 червня. УНН. Українська сторона під час зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яка відбулась сьогодні в Мінську, наголосила на неприпустимості видачі паспортів Росії мешканцям ОРДЛО, що ставить під загрозу подальший процес мирного врегулювання в регіоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву у Facebook прес-секретаря Кучми Дарки Оліфер.