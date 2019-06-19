Україна в Мінську нагадала про небезпеку "паспортизації" мешканців ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Українська сторона під час зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яка відбулась сьогодні в Мінську, наголосила на неприпустимості видачі паспортів Росії мешканцям ОРДЛО, що ставить під загрозу подальший процес мирного врегулювання в регіоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву у Facebook прес-секретаря Кучми Дарки Оліфер.
“Окремо українська сторона наголосила на неприпустимості видачі паспортів РФ мешканцям ОРДЛО. Такі дії блокують Мінський процес і ставлять під загрозу подальший процес мирного врегулювання”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, за підсумками сьогоднішньої роботи Тристоронньої контактної групи у Мінську безпековій підгрупі було доручено опрацювати підготовку до так званого “хлібного перемир’я”.