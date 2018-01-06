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Украине в 2018 году не стоит ждать прорывов в сотрудничестве с ЕС и НАТО - эксперт

Киев • УНН

 • 22070 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Украина в 2017 году в отношениях с Европейским Союзом достигла максимального прогресса, повторения которого бессмысленно ждать в ближайшие десятки лет. Об этом в комментарии УНН рассказал бывший директор департамента информационной политики МИД Украины, политолог Олег Волошин.

Украине в 2018 году не стоит ждать прорывов в сотрудничестве с ЕС и НАТО - эксперт

"Что касается Европейского союза, то тут у нас исчерпана повестка евроинтеграции, в силу того, что в общем она сводилась к двум основным пунктам - первый это соглашение об ассоциации, второе - это безвизовый режим. Ни о чем более амбициозном европейцы даже заикаться не могут. Они упорно доказывают, что не может идти речь не то чтоб о каких-то гарантиях, обещаниях членства Украины в этом блоке, а даже включать любой документ, любой, даже самой безобидной формы, даже намёк на перспективу такого членства. По этому, поскольку соглашение об ассоциации вступило в силу, и безвиз вступил в силу, сейчас огромная проблема для нашей власти - что обещать людям дальше. Потому что совершенно очевидно, что обещать даже, грубо говоря, через 20 лет членство никто не может. Европейцы категорично отказываются даже обсуждать этот вопрос. По этому евроинтеграционная повестка в 2017 году была исчерпана. Я думаю, это даже печально для власти - они б с удовольствием потянули с безвизом до самых выборов. По скольку безвиз уже себя исчерпал, в 2018 году никаких новых прорывов быть не может по определению", - рассказал эксперт.

По его словам, о вступлении в НАТО или более тесном сотрудничестве с альянсом пока также рано говорить.

"С НАТО ничего нового, то есть Украина была, есть и будет партнером альянса...", - отметил он.

По этому, считает эксперт, уровень отношений с НАТО остался фактически на том же уровне, что и прежде.

"Вся эта риторика Порошенка ничем не подкреплена, никакое членство в НАТО нам не светит. ... я был в Гааге, там на конференции с членами парламента Нидерландов, один из них прямо сказал, что Украина никогда не станет членом НАТО, как и Грузия, потому что это приведёт к финалу НАТО. Слишком очевидно, что альянс не для того создавался и никто сегодня не готов всерьёз говорить о принятии на себя обязательств по обороне Украины от России. Никакого прогресса серьезного в отношении НАТО в 2017 году и быть не могло, и сомнительно что он будет", - сказал Волошин.

Ранее, Президент Украины Петр Порошенко в своей колонке "Мир и развитие", которая была опубликована в специальном выпуске "Новое время" и The Economist Мир в 2018, отметил, что членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью, но это перспектива явно не 2018 года

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