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Україні в 2018 році не варто чекати проривів у співпраці з ЄС і НАТО - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Україна в 2017 році в стосунках з Європейським Союзом досягла максимального прогресу, повторення якого безглуздо чекати в найближчі десятки років. Про це в коментарі УНН розповів колишній директор департаменту інформаційної політики МЗС України, політолог Олег Волошин.

Україні в 2018 році не варто чекати проривів у співпраці з ЄС і НАТО - експерт

"Що стосується Європейського союзу, то тут у нас вичерпаний порядок євроінтеграції, в силу того, що в загальному вона зводилася до двох основних пунктів: угоди про асоціацію, безвізового режиму. Ні про що більше амбітноме європейці навіть заїкатися не можуть. Вони наполегливо доводять, що не може йти мова не те, щоб про якісь гарантії, обіцянки членства України в цьому блоці, а навіть включати будь-який документ, будь-який, навіть найбільш невинної форми, навіть натяк на перспективу такого членства. З цього, оскільки Угода про асоціацію вступила в силу, і безвіз вступив в силу, зараз величезна проблема для нашої влади - що обіцяти людям далі. Адже абсолютно очевидно, що обіцяти навіть, грубо кажучи, через 20 років членство ніхто не може. Європейці категорично відмовляються навіть обговорювати це питання. Євроінтеграційна повістка в 2017 році була вичерпана. Я думаю, це навіть сумно для влади - вони б із задоволенням потягнули з безвізом до самих виборів. Оскільки безвіз вже себе вичерпав, то у 2018 році ніяких нових проривів бути не може за визначенням", - розповів експерт.

За його словами, про вступ в НАТО або більш тісну співпрацю з альянсом поки також рано говорити.

"З НАТО нічого нового, тобто Україна була, є і буде партнером альянсу ...", - зазначив він.

З цього, вважає експерт, рівень відносин з НАТО залишився фактично на тому ж рівні, що і раніше.

"Вся ця риторика Порошенка нічим не підкріплена, ніяке членство в НАТО нам не світить. ... я був в Гаазі, там на конференції з членами парламенту Нідерландів, один з них прямо сказав, що Україна ніколи не стане членом НАТО, як і Грузія, тому що це призведе до фіналу НАТО. Занадто очевидно, що альянс не для того створювався і ніхто сьогодні не готовий серйозно говорити про прийняття на себе зобов'язань по обороні України від Росії. Ніякого прогресу серйозного щодо НАТО в 2017 році і бути не могло, і сумнівно, що він буде", - сказав Волошин.

Раніше, Президент України Петро Порошенко у своїй колонці "Мир і розвиток", яка була опублікована в спеціальному випуску "Новий час" і The Economist Світ в 2018, зазначив, що членство в Євросоюзі, як і вступ в НАТО, безумовно, залишаються нашою стратегічною метою, але це перспектива явно не 2018 року.

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