Украина заключила около 20 соглашений с французскими оборонными производителями
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню во время визита в Киев сопровождали представители около двадцати французских компаний, которые украли соглашения о сотрудничестве с украинскими производителями. Об этом сообщает министерство обороны Франции, пишет УНН.
Детали
Находясь в Киеве, министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню встретился с президентом Владимиром Зеленским, своим украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.
Как сообщается, стороны обсуждали усиление помощи Украине в условиях риска затяжной войны.
Лекорню отметил необходимость для Парижа продемонстрировать "выдержку" в своей поддержке Украины.
"Мы собираемся перейти от политики уничтожения наших запасов к логике промышленного партнерства", - сказал он.
Цитата
“Министра вооруженных сил Франции сопровождали представители около двадцати французских компаний, специализирующихся на производстве военной техники, включая бронетехнику, артиллерию, беспилотники, кибернетические системы и средства разминирования. Эти представители подписали около двадцати контрактов, писем о намерениях и меморандумов о сотрудничестве с украинскими производителями, что свидетельствует о мобилизации французского промышленного сообщества в поддержку Киева”, - говорится в сообщении Минобороны Франции.
Визит состоялся в рамках первого Форума оборонной промышленности, организованного Украиной в пятницу. Для удовлетворения своих огромных потребностей Украина намерена развивать собственные производственные мощности по производству военной техники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Усиление ПВО и совместное производство вооружения: Зеленский встретился с министром вооруженных сил Франции