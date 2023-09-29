Україна уклала близько 20 угод з французькими оборонними виробниками

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорню під час візиту до Києва супроводжували представники близько двадцяти французьких компаній, які украли угоди про співпрацю з українськими виробниками. Про це повідомляє міністерство оборони Франції, пише УНН.

Деталі

Перебуваючи в Києві, міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, своїм українським колегою Рустемом Умєровим та міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

Як повідомляється, сторони обговорювали посилення допомоги Україні в умовах ризику затяжної війни.
Лекорню наголосив на необхідності для Парижа продемонструвати "витримку" у своїй підтримці України.

"Ми збираємося перейти від політики знищення наших запасів до логіки промислового партнерства", - сказав він.

Цитата

“Міністра збройних сил Франції супроводжували представники близько двадцяти французьких компаній, що спеціалізуються на виробництві військової техніки, включаючи бронетехніку, артилерію, безпілотники, кібернетичні системи та засоби розмінування. Ці представники підписали близько двадцяти контрактів, листів про наміри та меморандумів про співпрацю з українськими виробниками, що свідчить про мобілізацію французької промислової спільноти на підтримку Києва”, - йдеться у повідомленні Міноборони Франції.

Візит відбувся в рамках першого Форуму оборонної промисловості, організованого Україною в п'ятницю. Для задоволення своїх величезних потреб Україна має намір розвивати власні виробничі потужності з виробництва військової техніки.

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