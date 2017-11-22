Украина в октябре увеличила добычу угля на 4,3%
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украина в октябре 2017 года увеличила добычу каменного угля на 4,3% - до 2 млн тонн в соответствии с сентябрем 2017 года без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения АТО, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
По информации ведомства, всего в январе-октябре этого года было произведено 20,2 млн тонн угля, что на 16,4% меньше, чем в прошлом году.
Как сообщал УНН, добыча угля в январе-сентябре 2017 года уменьшился на 15,2% - до 18,3 млн тонн соответственно к аналогичному периоду 2016 года.