Україна у жовтні збільшила видобуток вугілля на 4,3%

За інформацією відомства, загалом у січні-жовтні цього року було вироблено 20,2 млн тонн вугілля, що на 16,4% менше, ніж торік.

Як повідомляв УНН, видобуток вугілля у січні-вересні 2017 року зменшився на 15,2% - до 18,3 млн тонн відповідно до аналогічного періоду 2016 року.