Україна у жовтні збільшила видобуток вугілля на 4,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Україна у жовтні 2017 року збільшила видобуток кам’яного вугілля на 4,3% - до 2 млн тонн відповідно до вересня 2017 року без урахування тимчасово окупованої території Криму та частини зони проведення АТО, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.
За інформацією відомства, загалом у січні-жовтні цього року було вироблено 20,2 млн тонн вугілля, що на 16,4% менше, ніж торік.
Як повідомляв УНН, видобуток вугілля у січні-вересні 2017 року зменшився на 15,2% - до 18,3 млн тонн відповідно до аналогічного періоду 2016 року.