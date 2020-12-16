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Украина в ТКГ: через пять суток у РФ не останется поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье"

Киев • УНН

 • 20799 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Через пять суток у российской стороны не останется формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

Украина в ТКГ: через пять суток у РФ не останется поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье"

"Украинская делегация отмечает, что через пять суток у российской стороны не останется формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье", потому что уже все технические условия для такого открытия (точка разворота автобусов) будут выполнены правительством Украины", - говорится в сообщении.

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Украинская делегация процитировала координатора гуманитарной подгруппы Полномочного Посла Т.Фриша: "... В настоящее время созданы все условия для открытия КПВВ "Счастье".

"Консолидированная позиция лидеров государств Нормандского формата, которые приняли во время своих встреч ряд документов по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, является главным ориентиром для дальнейшей работы", - отмечено в сообщении.

Как сообщал УНН, Россия продолжает блокировать работу контрольно-пропускных пунктов (КПВВ) на Донбассе, несмотря на усилия украинской стороны и уговоры ОБСЕ.

Напомним, сегодня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций, которое проигнорировал представитель Президента РФ Борис Грызлов. Зато глава украинской делегации Леонид Кравчук воспользовался случаем напомнить о "Плане совместных шагов".

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