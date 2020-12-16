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Україна у ТКГ: за п’ять діб у РФ не залишиться приводів не відкривати зі свого боку КПВВ “Щастя”

Київ • УНН

 • 20799 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. За п’ять діб у російської сторони не залишиться формальних приводів не відкривати зі свого боку КПВВ “Щастя”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Україна у ТКГ: за п’ять діб у РФ не залишиться приводів не відкривати зі свого боку КПВВ “Щастя”

“Українська делегація зазначає, що за п’ять діб у російської сторони не залишиться формальних приводів не відкривати зі свого боку КПВВ „Щастя“, тому що вже всі технічні умови для такого відкриття (точка розвороту автобусів) будуть виконані урядом України”, — йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Засідання ТКГ: Україна наполягає на звільненні утримуваних та розблокуванні роботи КПВВ

Українська делегація процитувала координатора гуманітарної підгрупи Повноважного Посла пана Т.Фріша: “...На теперішній час створені усі умови для відкриття КПВВ „Щастя“”.

“Консолідована позиція лідерів держав Нормандського формату, які ухвалили під час своїх зустрічей низку документів щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, є головним дороговказом для подальшої роботи”, — зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Росія продовжує блокувати роботу контрольно-пропускних пунктів (КПВВ) на Донбасі, незважаючи на зусилля української сторони і вмовляння ОБСЄ.

Нагадаємо, сьогодні в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій, яке проігнорував представник Президента РФ Борис Гризлов. Натомість глава української делегації Леонід Кравчук скористався нагодою нагадати про “План спільних кроків”.

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