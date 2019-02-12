Украина в Мюнхене продемонстрирует видение по ядерной сделке с Ираном
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Украина надеется как услышать новые сигналы со стороны партнеров относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, так и продемонстрировать свое видение. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Украина поддерживает позицию, которая будет способствовать укреплению международной безопасности в тех условиях, которые происходят сейчас вокруг вопроса ядерного разоружения", - сказала Зеленко, отвечая на вопрос о том, какую сторону - ЕС или США - поддерживает Украину по СВПД и новым санкциям США против Ирана из-за ядерной программы страны.
"Этот вопрос будет одним из пунктов в том числе повестки дня Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Мы надеемся там также услышать новые сигналы как со стороны наших партнеров, так и продемонстрируем свое видение", - сказала она.
Как ранее информировал УНН, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обещая не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Ирана. Американский лидер заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, при этом США выдвинули Ирану условия.
Действие первой части американских санкций было восстановлено 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Остальные санкций вступили в силу 5 ноября, они коснулись энергетической отрасли Ирана, а также соглашений, касающихся нефти и транзакций с центробанком страны. Как объявило министерство финансов США, санкции введены против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана.
Позже руководство Европейского Союза, а также Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением о блокировании американских санкций в отношении Ирана.
В феврале Евросоюз ввел санкции из-за действий Ирана в Европе.