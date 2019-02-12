Україна у Мюнхені продемонструє бачення щодо ядерної угоди з Іраном

"Україна підтримує ту позицію, яка сприятиме зміцненню міжнародної безпеки в тих умовах, які відбуваються зараз навколо питання ядерного роззброєння", - сказала Зеленко, відповідаючи на питання про те, яку сторону – ЄС чи США – підтримує Україна щодо СВПД та нових санкцій США проти Ірану через ядерну програму країни.

"Це питання буде одним з пунктів у тому числі порядку денного Мюнхенської конференції з питань безпеки. Ми сподіваємось там також почути нові сигнали як з боку наших партнерів, так і продемонструємо своє бачення", - сказала вона.

Як раніше інформував УНН, у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни зі Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, обіцяючи не тільки повернути старі, а й ввести нові санкції проти Ірану. Американський лідер запевнив, що Вашингтон готовий до укладення нової угоди замість СВПД, при цьому США висунули Ірану умови.

Дію першої частини американських санкцій було відновлено 7 серпня, обмежувальні заходи охопили автомобілебудівний сектор Ірану і купівлю-продаж золота та ряду металів. Решта санкцій набрала чинності 5 листопада, вони торкнулися енергетичної галузі Ірану, а також угод, які стосуються нафти, і транзакцій зі центробанком країни. Як оголосило міністерство фінансів США, санкції введені проти більш ніж 700 юридичних і фізичних осіб, морських і повітряних суден Ірану.

Пізніше керівництво Європейського Союзу, а також Франція, Німеччина і Велика Британія виступили зі спільною заявою про блокування американських санкцій відносно Ірану.

У лютому Євросоюз ввів санкції через дії Ірану в Європі.