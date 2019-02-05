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Євросоюз ввів санкції через дії Ірану в Європі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Євросоюз вніс до списку санкцій двох людей і одну компанію в зв’язку з діями Ірану на території ЄС. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС, передає УНН.

“Рада глибоко стурбована ворожою діяльністю, яку проводив Іран на території декількох країн-членів, і в цьому контексті вирішив внести в список двох людей і одну компанію”, — йдеться в повідомленні. Їхні імена і назва компанії не уточнюються. ЄС також закликав Іран покласти край “цій неприйнятній діяльності”.

У липні був затриманий співробітник посольства Ірану в Австрії, підозрюваний в підготовці теракту у Франції. Дипломата затримали співробітники німецьких спецслужб, які проводили спільну операцію з бельгійськими колегами.

Восени влада Данії заявила про затримання уродженця Ірану з норвезьким паспортом, який планував вбивства на території країни. За інформацією датських спецслужб, затриманий працював на іранську розвідку. У Копенгагені вважають, що метою нападу могли бути араби, які борються за відділення від Ірану провінції Ахваз. Після цього МЗС Данії відкликав посла в Тегерані для консультацій. У МЗС Ірану назвали ці відомості дезінформацією.

Як повідомляв УНН, в Іраку парламент розгляне проект розриву угоди щодо безпеки з США.

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