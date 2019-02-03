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В Іраку парламент розгляне проект розриву угоди щодо безпеки з США

В Іраку парламент розгляне проект розриву угоди щодо безпеки з США

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Рада представників (парламент) Іраку протягом найближчої сесії буде працювати над прийняттям законопроекту, що передбачає розрив угоди з безпеки з США і негайне виведення іноземного контингенту. Про це заявив у неділю віце-спікер парламенту Хасан аль-Каабі. Текст заяви опублікувала прес-служба парламенту на своєму сайті, передає УНН.

“І знову президент (США Дональд) Трамп виходить за рамки права і конституції Іраку”, — зазначив аль-Каабі, нагадавши про неоголошений візит глави Білого дому на військову базу Айн аль-Асад. На думку віце-спікера, необхідно “прийняти термінові заходи для припинення присутності США і недопущення використання Іраку як плацдарму для агресії або спостереження за іншою державою”.

Разом з тим віце-спікер підтвердив, що “Рада представників працюватиме над прийняттям закону, який передбачає припинення дії угоди про безпеку з США, а також виведення всіх іноземних військових інструкторів і радників з території республіки”.

Нагадуємо, влада Іраку не хоче дозволити США використовувати свою територію для стеження за Іраном.

Як повідомляв УНН, наприкінці грудня уряд Іраку заявив, що знав про візит Трампа завчасно, партії — вимагали викликати посла США.

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