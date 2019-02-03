В Іраку парламент розгляне проект розриву угоди щодо безпеки з США

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Рада представників (парламент) Іраку протягом найближчої сесії буде працювати над прийняттям законопроекту, що передбачає розрив угоди з безпеки з США і негайне виведення іноземного контингенту. Про це заявив у неділю віце-спікер парламенту Хасан аль-Каабі. Текст заяви опублікувала прес-служба парламенту на своєму сайті, передає УНН.