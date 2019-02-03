В Ираке парламент рассмотрит проект разрыва соглашения по безопасности с США
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Совет представителей (парламент) Ирака в течение ближайшей сессии будет работать над принятием законопроекта, предусматривающего разрыв соглашения по безопасности с США и немедленный вывод иностранного контингента. Об этом заявил в воскресенье вице-спикер парламента Хасан аль-Кааби. Текст заявления опубликовала пресс-служба парламента на своем сайте, передает УНН.
“И снова президент (США Дональд) Трамп выходит за рамки права и конституции Ирака”, — отметил аль-Кааби, напомнив о необъявленном визите главы Белого дома на военную базу Айн аль-Асад. По мнению вице-спикера, необходимо “принять срочные меры для прекращения присутствия США и недопущения использования Ирака как плацдарма для агрессии или наблюдения за другим государством”.
Вместе с тем вице-спикер подтвердил, что “Совет представителей будет работать над принятием закона, который предусматривает прекращение действия соглашения о безопасности с США, а также вывод всех иностранных военных инструкторов и советников с территории республики”.
Напоминаем, власти Ирака не хотят позволить США использовать свою территорию для слежки за Ираном.
Как сообщал УНН, в конце декабря правительство Ирака заявило, что знало о визите Трампа заблаговременно, партии — требовали вызвать посла США.