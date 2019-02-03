Влада Іраку не хоче дозволити США використовувати свою територію для стеження за Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Влада Іраку не допустить, щоб США використовували свою військову присутність в республіці для спостереження за Іраном. Про це заявив член комітету з оборони в Раді представників (парламент) Іраку Алі аль-Ганамі, передає УНН.
“Президент США Дональд Трамп не має права приймати рішення про продовження терміну військової присутності для стеження за Іраном. Американські військові знаходяться в Іраку відповідно до стратегічної рамкової угоди, в якій чітко сказано, що в їх завдання входить лише навчання та консультації наших військових”, — цитує політика телеканал Alhurra.
Інший представник комітету з питань оборони Наїф аш-Шамарі порадив американському лідерові не забувати, що він має справу з суверенною державою. “Ірак не є територією або колонією США, щоб Трамп поводився так, як йому заманеться... вирішував створювати військові бази для спостереження за іншими країнами”, — сказав він.
“Ірак неодноразово заявляв, що не ставатиме учасником конфліктів на Близькому Сході”, — додав депутат. “Уряд і парламент виступлять з чіткою позицією у відповідь на заяви Трампа, тому що суверенітет Іраку — це червона лінія”, — підкреслив аш-Шамарі. Він також не виключив, що незабаром в Раді представників буде розглянуто законопроект про виведення іноземного контингенту з Іраку.
Як повідомляв УНН, Трамп пообіцяв повернути війська в Афганістан і Сирію при необхідності.