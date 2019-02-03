Влада Іраку не хоче дозволити США використовувати свою територію для стеження за Іраном

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Влада Іраку не допустить, щоб США використовували свою військову присутність в республіці для спостереження за Іраном. Про це заявив член комітету з оборони в Раді представників (парламент) Іраку Алі аль-Ганамі, передає УНН.