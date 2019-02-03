Власти Ирака не хотят позволить США использовать свою территорию для слежки за Ираном
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Власти Ирака не допустят, чтобы США использовали свое военное присутствие в республике для наблюдения за Ираном. Об этом заявил в воскресенье член комитета по обороне в Совете представителей (парламент) Ирака Али аль-Ганами, передает УНН.
“Президент США Дональд Трамп не имеет права принимать решение о продлении срока военного присутствия для слежки за Ираном. Американские военные находятся в Ираке в соответствии со стратегическим рамочным соглашением, в котором ясно сказано, что в их задачу входит только обучение и консультации наших военных”, — цитирует политика телеканал Alhurra.
Другой представитель комитета по обороне Наиф аш-Шамари посоветовал американскому лидеру не забывать, что он имеет дело с суверенным государством. “Ирак не является территорией или колонией США, чтобы Трамп вел себя так, как ему заблагорассудится... решал создавать военные базы для наблюдения за другими странами”, — сказал он.
“Ирак неоднократно заявлял, что не будет становиться участником конфликтов на Ближнем Востоке”, — добавил депутат. “Правительство и парламент выступят с четкой позицией в ответ на заявления Трампа, потому что суверенитет Ирака — это красная линия”, — подчеркнул аш- Шамари. Он также не исключил, что в скором времени в Совете представителей будет рассмотрен законопроект о выводе иностранного контингента из Ирака.
Как сообщал УНН, Трамп пообещал вернуть войска в Афганистан и Сирию при необходимости.