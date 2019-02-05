Евросоюз ввел санкции из-за действий Ирана в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Евросоюз внес в список санкций двух человек и одну компанию в связи с действиями Ирана на территории ЕС. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС, передает УНН.
“Совет глубоко обеспокоен враждебной деятельностью, которую проводил Иран на территории нескольких стран-членов, и в этом контексте решил внести в список двоих человек и одну компанию”, — говорится в сообщении. Их имена и название компании не уточняются. ЕС также призвал Иран положить конец “этой неприемлемой деятельности”.
В июле был задержан сотрудник посольства Ирана в Австрии, подозреваемый в подготовке теракта во Франции. Дипломата задержали сотрудники немецких спецслужб, которые проводили совместную операцию с бельгийскими коллегами.
Осенью власти Дании заявили о задержании уроженца Ирана с норвежским паспортом, который планировал убийства на территории страны. По информации датских спецслужб, задержанный работал на иранскую разведку. В Копенгагене считают, что целью нападения могли быть арабы, которые борются за отделение от Ирана провинции Ахваз. После этого МИД Дании отозвал посла в Тегеране для консультаций. В МИД Ирана назвали эти сведения дезинформацией.
Как сообщал УНН, в Ираке парламент рассмотрит проект разрыва соглашения по безопасности с США.