Украина в этом году недополучила около 11 млрд налогов за добычу углеводородов - Маркарова

"Есть еще другие ряд налогов, в которым были недовыполнение. Это рента, рентная плата за добычу углеводородов, которой в результате в этом году около 11 млрд недополучено. И это акциз с произведенных товаров. Мы все знаем, какая большая проблема у нас есть с подакцизными товарами - сигареты, табачные изделия и алкоголь. Вот это те налоги, которые были недополучены", - сказала Маркарова.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2317 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования акцизного налога.