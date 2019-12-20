Украина в этом году недополучила около 11 млрд налогов за добычу углеводородов - Маркарова
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В 2019 году Украина недополучила около 11 млрд гривен рентной платы за добычу углеводородов. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сообщила Министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
"Есть еще другие ряд налогов, в которым были недовыполнение. Это рента, рентная плата за добычу углеводородов, которой в результате в этом году около 11 млрд недополучено. И это акциз с произведенных товаров. Мы все знаем, какая большая проблема у нас есть с подакцизными товарами - сигареты, табачные изделия и алкоголь. Вот это те налоги, которые были недополучены", - сказала Маркарова.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2317 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования акцизного налога.