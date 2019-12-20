Україна цього року недоотримала близько 11 млрд податків за видобування вуглеводнів – Маркарова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У 2019 році Україна недоотримала близько 11 млрд гривень рентної плати за видобування вуглеводнів. Про це під час години запитань до уряду у ВР повідомила Міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
"Є ще інші ряд податків, по яким були недовиконання. Це рента, рентна плата за видобування вуглеводнів, якою в результаті в цьому році близько 11 млрд недоотримано. І це акциз з вироблених товарів. Ми всі знаємо, яка велика проблема у нас є з підакцизними товарами – сигарети, тютюнові вироби і алкоголь. Ось це ті податки, які було недоотримано", - сказала Маркарова.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2317 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку.