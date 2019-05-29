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Актуальное
Украина в этом году экспортировала мороженой рыбы на 320 тыс. долларов

Украина в этом году экспортировала мороженой рыбы на 320 тыс. долларов

Киев  •  УНН

 • 13354 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Украина за три месяца 2019 года экспортировала 119 тонн мороженой рыбы на 321 тыс. долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства.

"119 тонн украинского мороженой рыбы на 321 тыс. долл. экспортировано за 3 месяца 2019 года", - указали в ведомстве.

Так, 51% всего экспорта украинского мороженой рыбы пришлось на страны Европы (164 тыс. долл.). В страны СНГ было поставлено 28% продукции на 90,8 тыс. долл. и страны Азии - 19,9% на 63,9 тыс. долл.

Крупнейшим покупателем украинской мороженой рыбы стала Венгрия - 31,9 тонн на 121,9 тыс. долл. Также среди лидеров: Молдова (43,5 тонны на 90,7 тыс. долл.), Грузия (17,6 тонны на 39 тыс. долл.), Германия (16,3 тонны на 24,6 тыс. долл.), Турция (6,1 тонны на 24,6 тыс. долл.) и Польша (8,1 тонны на 14,1 тыс. долл.).

В разрезе товарных позиций всего было экспортировано такой мороженой рыбы:

  • лосося дунайского и атлантического - 4,5 тонны на 34,1 тыс. долл.;
  • калкана - 6 тонн на 24,4 тыс. долл.;
  • мерлузы - 7,8 тонны на 14,2 тыс. долл.;
  • сельди - 3,3 тонны на 4,2 тыс. долл.;
  • скумбрии - 700 кг на 2,6 тыс. долл.;
  • сардин - 2,2 тонны на 2,1 тыс. долл.;
  • сома - 1 тонну на 1,9 тыс. долл.;
  • другой замороженной рыбы - 93 тонны на 234 тыс. долл.

Напомним, более 80% импорта рыбной продукции приходится на мороженую рыбу.

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