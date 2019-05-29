Україна цього року експортувала мороженої риби на 320 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Україна за три місяці 2019 року експортувала 119 тонн мороженої риби на 321 тис. дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держрибагентства.
"119 тонн української мороженої риби на 321 тис. дол. експортовано за 3 місяці 2019 року", - вказали у відомстві.
Так, 51% всього експорту української мороженої риби припало на країни Європи (164 тис. дол.). До країн СНД було поставлено 28% продукції на 90,8 тис. дол. та країн Азії – 19,9% на 63,9 тис. дол.
Найбільшим покупцем української мороженої риби стала Угорщина – 31,9 тонн на 121,9 тис. дол. Також серед лідерів: Молдова (43,5 тонни на 90,7 тис. дол.), Грузія (17,6 тонни на 39 тис. дол.), Німеччина (16,3 тонни на 24,6 тис. дол.), Туреччина (6,1 тонни на 24,6 тис. дол.) та Польща (8,1 тонни на 14,1 тис. дол.).
У розрізі товарних позицій найбільше було експортовано такої мороженої риби:
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- лосося дунайського та атлантичного – 4,5 тонни на 34,1 тис. дол.;
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- калкана – 6 тонн на 24,4 тис. дол.;
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- мерлузи – 7,8 тонни на 14,2 тис. дол.;
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- оселедця – 3,3 тонни на 4,2 тис. дол.;
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- скумбрії – 700 кг на 2,6 тис. дол.;
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- сардин – 2,2 тонни на 2,1 тис. дол.;
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- сома – 1 тонну на 1,9 тис. дол.;
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- іншої замороженої риби – 93 тонни на 234 тис. дол.
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Нагадаємо, понад 80% імпорту рибної продукції припадає на морожену рибу.