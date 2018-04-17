Украина в прошлом году продала слив за границу на более чем 6 млн долларов

По информации министерства, больше всего украинских слив прошлом году было продано в Польшу - 6,6 тыс. тонн на 5,4 млн долл. Также этот продукт пользовался спросом в Беларуси, куда экспортировано 705 тонн на 337,5 тыс. долл., Латвии - 265 тонн на 121 тыс. долл., Румынии - 254 тонны на 210,5 тыс. долл. и в другие страны.

При этом, как сообщили в пресс-службе, в 2017 году Украина импортировала почти 1000 тонн слив и терна на 905 тыс. долл.

Как сообщал УНН, за первые два месяца этого года Украина экспортировала аграрных и пищевых продуктов на 2,8 млрд долл.