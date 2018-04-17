Україна торік продала слив за кордон на понад 6 мільйонів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Україна протягом 2017 року експортувала майже 8 тис. тонн слив та терену на 6,2 млн дол., тоді як попереднього року було поставлено на зовнішні ринки тільки 1 тонну на 2,4 тис. дол., передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства.
За інформацією міністерства, найбільше українських слив минулого року було продано до Польщі - 6,6 тисяч тонн на 5,4 млн дол. Також цей продукт користувався попитом у Білорусі, куди експортовано 705 тонн на 337,5 тис. дол., Латвії - 265 тонн на 121 тис. дол., Румунії - 254 тонни на 210,5 тис. дол. та в інші країни.
При цьому, як поінформували у прес-службі, у 2017 році Україна імпортувала майже 1 тисячу тонн слив та терену на 905 тис. дол.
Як повідомляв УНН, за перші два місяці цього року Україна експортувала аграрних та харчових продуктів на 2,8 млрд дол.