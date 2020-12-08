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Украина и ЕС определили дату проведения Совета ассоциации

Украина и ЕС определили дату проведения Совета ассоциации

Киев  •  УНН

 • 12324 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи обсудил с Высоким представителем ЕС, вице-президентом Европейской Комиссии Хосепом Боррелем и Комиссаром Европейского Союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи ключевые вопросы повестки дня отношений Украина-ЕС. Стороны договорились провести очередное заседание Совета ассоциации в Брюсселе 11 февраля 2021 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Как сообщили в Кабмине, Шмыгаль также поблагодарил Европейский Союз за готовность продолжить активный диалог по вопросам реализации Европейского зеленого курса.

Премьер-министр предложил рассмотреть возможность налаживания диалога между украинскими и европейскими компаниями и ассоциациями с целью ускорения взаимной интеграции в цепочки производства и поставки продукции. Глава Правительства подчеркнул, что Украина прилагает максимум усилий с целью имплементации целей Соглашения об ассоциации с ЕС, отметили в пресс-службе.

Он также выразил надежду, что во время 7-го заседания Совета ассоциации будут обсуждены приоритетные направления взаимодействия и сферы общего интереса для выполнения Соглашения об ассоциации и достижения ее целей.

"Ожидаю, что предстоящая встреча обеспечит прогресс в дальнейшем развитии политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, что будет отражено в итоговых документах", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Глава Правительства отметил, что Украина ожидает от заседания Совета ассоциации согласования совместных шагов, направленных на практическую реализацию договоренностей саммита Украина-ЕС, многие из которых, по его словам, является достаточно амбициозными и комплексными.

"Наш особый интерес касается начала обзора достижения целей Соглашения об ассоциации. Мы также заинтересованы в обновлении параметров углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которые сделали дальнейшее развитие торговли и усиление секторальных положений Соглашения", - отметил Премьер-министр.

Стороны также договорились приложить усилия для подписания Соглашения об Общем авиационном пространстве во время 7-го заседания Совета ассоциации.

Напомним, заседание Совета ассоциации Украина-ЕС было запланировано на 8 декабря в Брюсселе.

Как сообщал УНН, в СМИ появилась информация о том, что Европейский союз решил отложить проведение Совета ассоциации Украина-ЕС.

Впоследствии вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Украина и ЕС договорились провести заседание Совета ассоциации Украина-ЕС при физическом участии делегаций в феврале 2021 года.

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