Україна та ЄС визначили дату проведення Ради асоціації
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі обговорив із Високим представником ЄС, Віце-президентом Європейської Комісії Жозепом Боррелем та Комісаром Європейського Союзу з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї ключові питання порядку денного відносин Україна-ЄС. Сторони домовилися провести чергове засідання Ради асоціації в Брюсселі 11 лютого 2021 року, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМУ.
Як повідомили у Кабміні, Шмигаль також подякував Європейському Союзу за готовність продовжити активний діалог з питань реалізації Європейського зеленого курсу.
Прем’єр-міністр запропонував розглянути можливість налагодження діалогу між українськими та європейськими компаніями та асоціаціями з метою прискорення взаємної інтеграції у ланцюжки виробництва та постачання продукції. Глава Уряду підкреслив, що Україна докладає максимум зусиль з метою імплементації цілей Угоди про асоціацію з ЄС, відзначили у пресслужбі.
Він також висловив сподівання, що під час 7-го засідання Ради асоціації будуть обговорені пріоритетні напрямки взаємодії та сфери спільного інтересу для виконання Угоди про асоціацію та досягнення її цілей.
“Очікую, що майбутня зустріч забезпечить прогрес у подальшому розвитку політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС, що буде відображено у підсумкових документах”, — підкреслив Денис Шмигаль.
Глава Уряду зазначив, що Україна очікує від засідання Ради асоціації узгодження спільних кроків, спрямованих на практичну реалізацію домовленостей Саміту Україна-ЄС, багато з яких, за його словами, є досить амбітними та комплексними.
“Наш особливий інтерес стосується початку огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію. Ми також зацікавлені в оновленні параметрів Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, які б уможливили подальший розвиток торгівлі та посилення секторальних положень Угоди”, — зазначив Прем’єр-міністр.
Сторони також домовилися докласти зусиль з метою підписання Угоди про Спільний авіаційний простір під час 7-го засідання Ради асоціації.
Нагадаємо, засідання Ради асоціації Україна-ЄС було заплановане 8 грудня у Брюсселі.
Як повідомляв УНН, у ЗМІ з’явилась інформація про те, що Європейський союз вирішив відкласти проведення Ради асоціації Україна-ЄС.
Згодом віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що Україна та ЄС домовилися провести засідання Ради асоціації Україна-ЄС за фізичної участі делегацій у лютому 2021 року.