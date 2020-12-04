Раду асоціацій Україна-ЄС перенесено на лютий – Стефанішина

"З європейськими партнерами ми вирішили провести Раду асоціації саме у форматі фізичної зустрічі. Але у зв’язку з жорстким локдауном у Брюсселі, який не дозволяє провести візит офлайн, ми погодили доцільність його перенесення на лютий 2021 року. Тим часом, домовилися тримати діалог на високому політичному рівні до найшвидшої можливості фізичного візиту української делегації до Брюсселя", – повідомила Стефанішина.

За даними уряду, серед питань цьогорічної Ради асоціації – продовження роботи на основі спільної заяви 22-го Саміту Україна-ЄС, зокрема щодо оцінки результатів Угоди про асоціацію, започаткування процесу оновлення Угоди про асоціацію, підписання Угоди про спільний авіаційний простір, обговорення прогресу у запровадженні «промислового безвізу», діалог про залучення України до реалізації можливостей Європейського зеленого курсу, зміцнення економічної інтеграції та подальші кроки щодо виходу із кризи, спричиненої рішеннями Конституційного суду тощо.

"Наступного тижня ми разом з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем маємо заплановану розмову з Верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем та Комісаром ЄС з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї, після якої уже зможемо говорити про конкретну дату засідання Ради асоціації", – прокоментувала віце-прем’єр-міністр.

Нагадаємо, засідання Ради асоціації Україна-ЄС було заплановане 8 грудня у Брюсселі.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні у ЗМІ з’явилась інформація про те, що Європейський союз вирішив відкласти проведення Ради асоціації Україна-ЄС.