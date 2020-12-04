Євросоюз відклав Раду асоціації з Україною - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Європейський союз вирішив відкласти проведення Ради асоціації Україна-ЄС. Вона мала відбутися у форматі відеоконференції 8 грудня. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW, якому інформацію повідомило джерело в структурах ЄС.
“Причину співрозмовник пояснив у бажанні провести засідання в очному форматі, а не у форматі відеоконференції, коли обставини дозволять це зробити”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що раніше планувалося провести Раду асоціації у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу.
“Така зустріч у віртуальному форматі була б неформальною, адже у ЄС будь-які формальні засідання на політичному рівні можуть проводитися лише фізично. І лише тоді вони можуть ухвалювати рішення. Відеоконференція планувалася на 8 грудня. На Раді асоціації ЄС представляє верховний представник з зовнішньої та безпекової політики, а Україну — прем’єр-міністр”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Європейський Союз опублікував річний звіт про реалізацію Україною реформ, відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС, за останній рік. У звіті відзначається як прогрес у виконанні реформ, так і виклики, які стоять перед країною, включаючи конституційну кризу.
Як повідомлялося, прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявив, що Україна розраховує посилити співпрацю з Європейським Союзом через долучення до нових ініціатив блоку.