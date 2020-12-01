Конституційна криза і відставка Смолія: Євросоюз опублікував річний звіт про реформи в Україні

"Не дивлячись на дестабілізуючі дії Росії, конфлікт на сході і спалах пандемії коронавірусу, Україна продовжувала просуватися по шляху реформ. Вкрай важливо, щоб політичні лідери України продовжили ці зусилля і зробили реформи незворотними, особливо у тому, що стосується верховенства закону. Український народ цього очікує", - зазначив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варга додав, що "ЄС продовжуватиме підтримувати Україну у просуванні програми реформ, щоб повністю реалізувати і скористатися перевагами Угоди про асоціацію, а також пом'якшити негативний вплив кризи, викликаної коронавірусом".

"Ми очікуємо, що Україна буде підтримувати спільні цінності демократії, верховенства закону, поваги міжнародного права і прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин. Наша спільна мета - підтримати стратегічну орієнтацію України на більш тісну інтеграцію з Європейським Союзом", - зазначив єврокомісар.

Так, у звіті підкреслюється форсована законодавча діяльність у перші місяці роботи нового парламенту і уряду України, що відображало очікування громадян України.

Відзначається, що ключові реформи, такі як банківська і земельна - також просунулися, незважаючи на пандемію коронавірусу.

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"У сферах правосуддя, верховенства закону і боротьби з корупцією відбулося кілька позитивних зрушень, зокрема: Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс свої перші вердикти, співпраця між НАБУ і САП покращилася, але кількість обвинувальних вироків по розслідуваннях корупції поки залишається низькою. У той же час, недавні рішення Конституційного суду України поставили під сумнів досягнення країни у боротьбі з корупцією і підтвердили, що серйозна судова реформа залишається життєво важливою. Судове переслідування за шахрайство із ПриватБанком на суму 4,6 млрд євро також не завершено", - підкреслили в ЄС.

Крім того, вказується, що, після прийняття закону про банківське врегулювання, важливо забезпечити незалежність Нацбанку і підтримати довгострокову фінансову стабільність, незважаючи на відставку голови Національного банку (Якова Смолія - ред.) у липні.

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У звіті підкреслюється прогрес, досягнутий Україною у цифровому секторі. Також вітається реформа децентралізації.

"Подальші узгоджені зусилля будуть потрібні також у таких секторах, як енергетика, корпоративне управління державних підприємств, а також у галузі судової реформи та верховенства закону у більш широкому сенсі, де громадяни України явно потребують прогресу. Європейський Союз продовжить підтримувати Україну у її комплексній програмі реформ", - заявили в ЄС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявив, що Україна розраховує посилити співпрацю з Європейським Союзом через долучення до нових ініціатив блоку.