Конституционный кризис и отставка Смолия: Евросоюз опубликовал годовой отчет о реформах в Украине

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Европейский Союз сегодня опубликовал годовой отчет о реализации Украиной реформ, в соответствии с Соглашением об ассоциации "Украина-ЕС" за последний год. В отчете отмечается как прогресс в выполнения реформ, так и вызовы, которые стоят перед страной, включая конституционный кризис, передает УНН со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Еврокомиссии.