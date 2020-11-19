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Украина стремится усилить сотрудничество с ЕС, приобщившись к новым инициативам - Шмыгаль

Украина стремится усилить сотрудничество с ЕС, приобщившись к новым инициативам - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 12391 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украина рассчитывает усилить сотрудничество с Европейским Слюз через приобщение к новым инициативам блока. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам онлайн-встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, передает УНН.

"Имел искренний диалог с Исполнительным Вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. ЕС - крупнейший торговый партнер Украины, и мы рассчитываем усилить наше сотрудничество через вступление Украины в новые инициативы. Благодарен за неизменную поддержку Украины. Ожидаем хороших новостей из Брюсселя", - написал Шмыгаль в Twitter.

О ходе разговора сообщил и сам Домбровскис, отметив, что во время диалога был поднят вопрос реформ в Украине.

"Обсудили с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем следующие шаги после саммита Украина-ЕС по программе реформ для обеспечения устойчивости экономики и борьбы с коррупцией. ЕС поддерживает Украину во время пандемии макрофинансовой помощью в размере 1,2 млрд евро", - отметил он.

Напомним, ранее вице-премьер-министер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что основными приоритетами повестки дня диалога между Украиной и ЕС являются обновление приложений к Соглашению об ассоциации, цифровая повестка дня, интеграция в энергетические рынки ЕС и внедрение политик Европейского Зеленого курса.

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