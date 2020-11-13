Оновлення Угоди про асоціацію між Україною і ЄС обговорять вже у грудні

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Основними пріоритетами порядку денного діалогу між Україною та ЄС є оновлення додатків до Угоди про асоціацію, цифровий порядок денний, інтеграція до енергетичних ринків ЄС та впровадження політик Європейського Зеленого курсу. На цьому наголосила віце-прем’єр-міністер з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина за підсумками онлайн-засідання Комітету асоціації Україна-ЄС, передає УНН з посиланням на Офіс віцепрем’єрки.

“Ми стоїмо перед новим великим порядком денним, який дозволить втілити амбіції України щодо політичної асоціації та економічної інтеграції до ЄС. Адже Євросоюз є нашим найбільшим торговельним партнером та політичним союзником, тому ми маємо бути впевненими, що між нашими країнами немає бар’єрів, коли говоримо про торгівлю або політичний вимір”, — зазначила Стефанішина.

Повідомляється, що під час онлайн-засідання Комітету асоціації Україна-ЄС, що відбулось сьогодні, йшлося про підготовку і практичне наповнення Ради асоціації, яка запланована на грудень 2020 року.

“Серед пріоритетних питань на найвищому порядку денному Віцепрем’єр-міністерка відзначила:
— оновлення додатків до Угоди про асоціацію
— цифровий порядок денний
— інтеграція до енергетичних ринків
— впровадження політик Європейського Зеленого курсу”, — зазначають в офісі.

Повідомляється, що урядовиця також наголосила на важливості дискусії щодо логістики та транспорту.

Нагадаємо, раніше Стефанішина повідомила, що найкращим механізмом долучення України до формування політики в рамках європейського “зеленого курсу” буде так зване "раннє залучення на етапі розробки актів ЄС.

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